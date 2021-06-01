Май в Киеве был почти на 1,5 градуса холоднее нормы
Среднемесячная температура мая составила 14,4 градусов тепла. Это на 1,4 градуса холоднее климатической нормы.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
По данным обсерватории, холоднее всего в Киеве было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 3,4 градусов тепла, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 25,1 градусов тепла.
"Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы", - говорится в сообщении.
Напомним, устойчивый переход среднесуточной температуры воздух в Киеве через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения произошел 14 мая. Это знаменует начало метеорологического лета.
Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура апреля в Киеве составила 8,0 градусов тепла. Это на 2 градуса ниже климатической нормы.
Отметим, в июне 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.