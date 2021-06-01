Май в Киеве был почти на 1,5 градуса холоднее нормы

По данным обсерватории, холоднее всего в Киеве было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 3,4 градусов тепла, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 25,1 градусов тепла.

"Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы", - говорится в сообщении.