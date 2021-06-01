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Май в Киеве был почти на 1,5 градуса холоднее нормы

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Киев, Вторник 01 июня 2021 13:47
Май в Киеве был почти на 1,5 градуса холоднее нормы Фото: климатологи подвели итоги холодного мая в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура мая составила 14,4 градусов тепла. Это на 1,4 градуса холоднее климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, холоднее всего в Киеве было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 3,4 градусов тепла, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 25,1 градусов тепла.

"Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, устойчивый переход среднесуточной температуры воздух в Киеве через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения произошел 14 мая. Это знаменует начало метеорологического лета.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура апреля в Киеве составила 8,0 градусов тепла. Это на 2 градуса ниже климатической нормы.

Отметим, в июне 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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