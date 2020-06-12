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В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

Новости » Транспорт     12.06.2020 - 18:09
В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков
Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать при температуре свыше +28 градусов

В Киеве из-за жары решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей. Ограничения начинают действовать с 12 июня.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

Так, с 12 июня движение в столице грузовиков весом более 24 тонны и нагрузкой на ось свыше 7 тонн при дневной температуре воздуха свыше +28 градусов будет ограничено.

Напомним, с 18 мая в Киеве уже введены ограничения на въезд крупногабаритного транспорта, которые действуют в утреннее и вечернее время.

Отметим, что за последние два дня в Киеве были установлены четыре температурных рекорда, например, ночь на пятницу в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

Еще два температурных рекорда были установлены в Киеве 10 июня.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Киевгрузовикограничение движения
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