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Через спеку фурам заборонили заїжджати до міста

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 15:43
Через спеку фурам заборонили заїжджати до міста
Фото: фурам заборонили заїжджати до міста (РБК-Україна)

Фурам заборонили заїжджати до міста вдень при температурі вище +28

Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.

Про це у Telegram повідомив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що "Укравтодору", поліції та місцевим органам влади доручено вжити заходів з обмеження руху вантажівок масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Заборона буде діяти при температурі повітря понад +28 на дорогах у населених пунктах з 08:00 до 20:00.

Крім того, необхідно встановити на дорогах загального користування відповідні знаки та інформаційні щити, а також облаштувати майданчики тимчасового відстою фур. При цьому з 20 червня і до кінця літа поліція й "Укртрансбезпека" мають організувати роботу спільних мобільних груп для виявлення порушень.

Також доручено встановити мобільні пункти габаритно-вагового контролю біля підприємств, на яких постійно здійснюється завантаження фур для подальшого перевезення вантажів.

Нагадаємо, раніше в Києві через спеку обмежили рух вантажівок, заборона почала діяти з 12 червня.

Відзначимо, до цього з середини травня діяли часткові обмеження на в'їзд вантажівок до столиці.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України дорогижарагрузовикфура
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