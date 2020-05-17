В Киеве с завтрашнего дня ограничат въезд грузовиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать по 3 часа утром и вечером

В Киеве с понедельника, 18 мая, начнет действовать ограничение на въезд крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать по несколько часов в утреннее и вечернее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным КГГА, завтра на четырех въездах в Киев устанавливается ограничение на въезд крупногабаритного транспорта. Речь идет о Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Отмечается, что ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: с 7:00 до 10:00, и с 17:00 до 20:00.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантинных ограничений и до полного возобновления работы общественного транспорта", - объяснили в КГГА.

Напомним, ранее на брифинге мэр столицы Виталий Кличко анонсировал введение ограничений на въезд грузовиков в Киев. Кличко заявлял, что ограничения на въезд крупногабаритного транспорта будут действовать до полного возобновления общественного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в КГГА анонсировали увеличение количества рейсов общественного транспорта в Киеве. В КГГА обещали с 12 мая запустить дополнительные рейсы из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

Автор: Дмитрий Левицкий