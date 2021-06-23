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В Украине жара до +35, но дожди в 9 областях: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на этой неделе будет сильная жара, сегодня температура воздуха поднимется до +35. Однако, будут дожди в западных и южных регионах.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня высокая температура воздуха во всех областях. Дожди будут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

На западе днем будет +31+35, а ночью +17+21.

На севере страны днем температура воздуха составит +33+35, а ночью +19+21.

В центре страны синоптики прогнозируют днем +32+34, а ночью +19+21.

На юге днем будет +28+32, а ночью +19+21.

На востоке днем передают +32+35 днем, а ночью +19+21.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве ожидается жаркая погода и без осадков. Температура воздуха днем составит +32+34, а ночью +19+21.

Напомним, антициклон принес в Украину сильную жару, но прогнозируют и дождь.

Также с наступлением в Украине жары украинцам дали советы, как вести себя во время такой погоды.

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