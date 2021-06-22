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Антициклон принес в Украину сильную жару, но прогнозируют и дожди: где будет ливень

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Киев, Вторник 22 июня 2021 12:03
Антициклон принес в Украину сильную жару, но прогнозируют и дожди: где будет ливень Фото: в Украину пришел антициклон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину пришла сильная жара, в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +36. Причиной стал антициклон Zoe, который предусматривает сухую, малооблачную и жаркую погоду.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Сообщается, что такие погодные условия сохранятся практически по всей территории страны до конца этой недели. Однако, возможны кратковременные локальные дожди и грозы.

Они в ближайшие дни будут в южных областях и Карпатах на остальной же территории страны будет сухо.

На этой неделе температура будет высокой, дневные максимумы в большинстве областей будут достигать +31+36.

Ослабление жары ожидается в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух.

Напомним, с наступлением в Украине жары украинцам дали советы, как вести себя во время такой погоды.

Отметим, сегодня почти по всей Украине прогнозируют дожди с грозами. Однако, сохранится жаркая погода - местами будет до +36 градусов.

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