Антициклон принес в Украину сильную жару, но прогнозируют и дожди: где будет ливень

В Украину пришла сильная жара, в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +36. Причиной стал антициклон Zoe, который предусматривает сухую, малооблачную и жаркую погоду.

Сообщается, что такие погодные условия сохранятся практически по всей территории страны до конца этой недели. Однако, возможны кратковременные локальные дожди и грозы.

Они в ближайшие дни будут в южных областях и Карпатах на остальной же территории страны будет сухо.

На этой неделе температура будет высокой, дневные максимумы в большинстве областей будут достигать +31+36.

Ослабление жары ожидается в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух.