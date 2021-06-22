Антициклон принес в Украину сильную жару, но прогнозируют и дожди: где будет ливень
В Украину пришла сильная жара, в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +36. Причиной стал антициклон Zoe, который предусматривает сухую, малооблачную и жаркую погоду.
Сообщается, что такие погодные условия сохранятся практически по всей территории страны до конца этой недели. Однако, возможны кратковременные локальные дожди и грозы.
Они в ближайшие дни будут в южных областях и Карпатах на остальной же территории страны будет сухо.
На этой неделе температура будет высокой, дневные максимумы в большинстве областей будут достигать +31+36.
Ослабление жары ожидается в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух.
Напомним, с наступлением в Украине жары украинцам дали советы, как вести себя во время такой погоды.
Отметим, сегодня почти по всей Украине прогнозируют дожди с грозами. Однако, сохранится жаркая погода - местами будет до +36 градусов.