Как спастись от жары: советы метеорологов
Фото: украинцам дали советы, как вести себя во время жары (РБК-Украина)
В связи с наступлением в Украине жары украинцам дали советы, как вести себя во время такой погоды. Соблюдение рекомендаций поможет минимизировать вред для организма от высокой температуры воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Как спастись от жары
- Адаптируйте распорядок дня: по возможности избегайте полуденной жары и ограничивайте пребывание на открытом воздухе утренними и вечерними часами.
- Избегайте физических нагрузок. Если вам необходимо работать физически, выпивайте каждый час по два-четыре стакана прохладной воды.
- Если находитесь на открытом воздухе, то по возможности в тени.
- Носите головные уборы и солнцезащитные очки.
- При загорании используйте солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором не менее 20 SPF (для малышей не менее 30 SPF) или выше.
- Никогда не оставляйте детей в припаркованном транспортном средстве - даже на очень короткое время.
- Вы должны обеспечить свой организм достаточным количеством жидкости. Для этого пригодны минеральная вода, соки, супы, богатые жидкостью фрукты, такие как дыни, огурцы, помидоры, клубника, персики. Старайтесь пить от полутора до двух литров жидкости в день.
- Избегайте употребление напитков, содержащих алкоголь, кофеин или большое количество сахара.
- Избегайте употребление очень холодных напитков - они нагружают желудок. Употребляйте легкую пищу небольшими порциями в течение дня.
Охлаждайте себя:
- Оставайтесь в прохладном помещении.
- Проветривайте помещение ночью и утром. Затемняйте помещение днем.
- Принимайте прохладный душ или ванну.
- Подставляйте запястья по проточную прохладную воду.
- Наложите влажный компресс на лоб или шею, холодную гелевую маску на глаза или используйте распылитель воды для лица, рук и декольте.
- Уделите особое внимание пожилым людям. Поскольку в жару на сердечно-сосудистую систему человека нагрузка значительно больше.
Отметим, сегодня почти по всей Украине прогнозируют дожди с грозами. В то же время, сохранится жаркая погода - местами будет до + 36 градусов.