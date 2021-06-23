В Україні спека до +35, але дощі в 9 областях: прогноз погоди на сьогодні

В Україні на цьому тижні буде сильна спека, зокрема сьогодні температура повітря підніметься до +35. Втім, будуть дощі у західних та південних регіонах.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Сьогодні висока температура повітря у всіх областях. Дощі будуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму.
На заході вдень буде +31+35, а вночі +17+21.
На півночі країни вдень температура повітря складе +33+35, а вночі +19+21.
У центрі країни синоптики прогнозують вдень +32+34, а вночі +19+21.
На півдні вдень буде +28+32, а вночі +19+21.
На сході вдень передають +32+35 вдень, а вночі +19+21.
Сьогодні у Києві очікується спекотна погода та без опадів. Температура повітря вдень складе +32+34, а вночі +19+21.