Жалоба за Папою Римським триватиме дев’ять днів, - Ватикан

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Сьогодні, 23 квітня, у Ватикані розпочалась урочиста церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з його тілом перенесли до базиліки Святого Петра.

Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.

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