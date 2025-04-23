Траур по Папе Римскому продлится девять дней, - Ватикан

Смерть Папы Римского

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Сегодня, 23 апреля, в Ватикане началась торжественная церемония прощания с Папой Римским Франциском. Гроб с его телом перенесли в базилику Святого Петра.

Больше о захоронении Папы Римского - в материале РБК-Украина.

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