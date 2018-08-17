На ж/д переездах и путях "Укрзализныци" в 2018 произошло более 40 случаев ДТП

В результате ДТП 10 человек погибли и еще 21 были травмированы

На железнодорожных переездах и путях "Укрзализныци" за 7 месяцев 2018 года из-за неосторожности и нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения произошло 44 случая ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Как сообщается, 39 ДТП произошло на переездах и 5 на колеях вне переездом.

"В результате ДТП 10 человек погибли и еще 21 были травмированы. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество ДТП уменьшилось на 2 случая, на 4 человека меньше погибло, а количество травмированных увеличилось на 10 человек", - говорится в сообщении.

В частности, вчера, 16 августа, на железнодорожных путях и переездах водители спровоцировали два дорожно-транспортных происшествия, одно из них - смертельное.

"На станции "Волочиск" Хмельницкой области грузовой автомобиль ВАЗ въехал в сторону вагона грузового поезда, стоящего на 3-й колеи. В результате столкновения погиб водитель 1968 года рождения. Возле места столкновения автодороги нет. Случай расследуется", - говорится в сообщении.

Также сообщается о ДТП, которое произошло на переезде перегона "Подгорцы-Петра Кривоноса" Обуховского района, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos.

"В связи с необходимостью проведения следственных действий был задержан пассажирский и грузовой поезда на 50 минут", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Киевской области в селе Черняхов Кагарлыцкого района автомобиль попал под поезд, в результате чего погибли два человека.

11 июля РБК-Украина сообщало, что во Львове женщина погибла под колесами грузового поезда. Сотрудники полиции установили, что под колеса локомотива попала женщина в возрасте около 45 лет. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее личность устанавливается.