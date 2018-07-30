Під Києвом автомобіль потрапив під потяг, є загиблі

В результаті аварії загинули дві людини

У Київській області в селі Черняхів Кагарлицького району автомобіль потрапив під потяг, в результаті чого загинули дві людини. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що в селі Черняхів водій на автомобілі "Рено" намагався об'їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничні колії. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження і пасажирка - його дружина, 1946 року народження. Рух залізничного транспорту було відновлено о 22:00.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини ДТП.

Фото: під Києвом авто потрапило під поїзд (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 11 липня РБК-Україна повідомляло, що у Львові жінка загинула під колесами вантажного потяга. Співробітники поліції встановили, що під колеса локомотива потрапила жінка у віці близько 45 років. Від отриманих травм вона померла на місці події. Її особа встановлюється.