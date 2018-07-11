У Львові жінка загинула під колесами вантажного потяга

Під колеса локомотива потрапила жінка у віці близько 45 років

У Львові правоохоронці встановлюють особу жінки, яка загинула сьогодні вранці, 11 липня, в результаті наїзду локомотива. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції міста.

Як повідомляється, під час перегону товарних вагонів зі станції "Підзамче" на станцію "Клепарів" на відстані близько 100 метрів від залізничного мосту на проспекті Чорновола у Львові локомотив скоїв наїзд на жінку.

Пізніше співробітники поліції встановили, що під колеса локомотива потрапила жінка у віці близько 45 років.

"Від отриманих травм вона померла на місці події. Її особа встановлюється. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце пригоди

Нагадаємо, вчора, 10 липня, у Львові по вулиці Бродівська поїзд "Київ-Івано-Франківськ" збив двох людей.

Як повідомлялося, жінка померла до приїзду швидкої допомоги, а чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом правого передпліччя. Він був госпіталізований в лікарню.

Також повідомлялося, що у Харківській області електропоїзд наїхав на 40-річного чоловіка. Постраждалий від отриманих травм загинув.