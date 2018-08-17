На залізничних переїздах і коліях "Укрзалізниці" у 2018 сталося понад 40 випадків ДТП

Унаслідок ДТП 10 осіб загинуло і ще 21 було травмовано

На залізничних переїздах і коліях "Укрзалізниці" за 7 місяців 2018 року через необережність і порушення водіями автотранспорту правил дорожнього руху сталося 44 випадки ДТП. Про це йдеться у повідомленні прес-служби УЗ.

Як повідомляється, 39 ДТП сталося на переїздах і 5 на коліях поза переїздом.

"Унаслідок ДТП 10 осіб загинуло і ще 21 було травмовано. Порівняно з відповідним періодом 2017 року кількість ДТП зменшилася на 2 випадки, на 4 особи менше загинуло, а кількість травмованих збільшилася на 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вчора, 16 серпня, на залізничних коліях та переїздах водії спровокували дві дорожньо-транспортні пригоди, одна з них - смертельна.

"На станції "Волочиськ" Хмельницької області вантажний автомобіль ВАЗ в’їхав у бік вагона вантажного поїзда, що стояв на 3-ій колії. Внаслідок зіткнення загинув водій 1968 року народження. Біля місця зіткнення автодороги немає. Випадок розслідується", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про ДТП, яке сталося на переїзді перегону "Підгірці-Петра Кривоноса" Обухівського району, де вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo Lanos.

"У зв’язку з необхідністю проведення слідчих дій затримано пасажирський та вантажний поїзди на 50 хвилин", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше у Київській області в селі Черняхів Кагарлицького району автомобіль потрапив під потяг, в результаті чого загинули дві людини.

11 липня РБК-Україна повідомляло, що у Львові жінка загинула під колесами вантажного потяга. Співробітники поліції встановили, що під колеса локомотива потрапила жінка у віці близько 45 років. Від отриманих травм вона померла на місці події. Її особа встановлюється.