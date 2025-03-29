Згорів дотла. Як виглядає відомий комплекс Bartolomeo після атаки на Дніпро

Удар по Дніпру

Нагадаємо, в ніч на 29 березня Росія атакувала Україну 172 дронами. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російські війська пізно ввечері 28 березня масовано атакували дронами Дніпро. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.

Станом на ранок відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 21, четверо осіб загинули. Як виглядає Дніпро після атаки - за посиланням.

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