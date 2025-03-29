Атака на Дніпро: масштабні пожежі ліквідовані, постраждалих стало більше

У Дніпрі ліквідували масштабні пожежі після вчорашньої атаки дронів. Зруйновані будинки, авто та рятувальна техніка, поранених уже 21, загиблих - 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Надзвичайники розповіли, що масований дроновий удар з боку російських окупантів спричинив у місті масштабні руйнування та пожежі.

Так, передали в ДСНС, горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО.

Також постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Крім того, було пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

"Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС", - поінформували у Службі.

Оновлено: уточнено наслідки

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, усю ніч у Дніпрі йшла ліквідація наслідків масованої атаки "Шахедами".

"Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу", - розповів чиновник.

Він поінформував, що за останніми даними загалом постраждала 21 людина: наймолодшим серед них - 19 років, а найстаршому - 74.

"У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу", - додав керівник ОВА.

Як передав Лисак, за уточненими даними вогнем знищені 4 приватні будинки, ще щонайменше 10 - пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Наслідки російського дронового удару по Дніпру 28 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Дроновий удар по Дніпру

Нагадаємо, 28 березня ввечері російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе. Згодом стало відомо, що у Дніпрі пролунали вибухи через удар БПЛА противника.

Місцева влада спочатку повідомила, що у Дніпрі тоді було відомо про 4-х постраждалих, і спалахнула сильна пожежа в ресторанному комплексі.

В Дніпропетровській ОВА додали, що у Дніпрі також загорілися багатоповерхівка і приватні будинки.

Пізніше з'ясувалося, що через російський удар дронів у Дніпрі загинули чотири людини, а кількість постраждалих зросла до 19.

В ОВА також уточнили, що цілями російської атаки стали суто цивільні об'єкти у місті. У Дніпрі проводили пошуково-рятувальну операцію.