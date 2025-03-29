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Сгорел дотла. Как выглядит известный комплекс Bartolomeo после атаки на Днепр

Фото: в Днепре под удар попал комплекс Bartolomeo (nashemisto.dp.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики ударили по известному гостинично-ресторанному комплексу Bartolomeo в Днепре. В результате атаки заведение было уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наш город".

Поздно вечером 28 марта российские дроны массированно атаковали Днепр. В результате налета вражеских беспилотников в городе возникло несколько пожаров.

В частности, под удар врага попал гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo. Как сообщила администрация заведения, попадание было в банкет-холл ресторана Bartolomeo.

 

Фото: в Днепре сгорел комплекс Bartolomeo (nashemisto.dp.ua)

По предварительной информации, обошлось без жертв. Всех работников и гостей комплекса эвакуировали.

 

t.me/dneproperatyv

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что гостинично-ресторанный комплекс фактически сгорел дотла и был уничтожен в результате российской атаки.

Как выглядит комплекс Bartolomeo для удара

dnipro.dityvmisti.ua

 

 

Удар по Днепру

Напомним, в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину 172 дронами. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Российские войска поздно вечером 28 марта массированно атаковали дронами Днепр. В результате атаки возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.

По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в Днепре возросло до 21, четыре человека погибли. Как выглядит Днепр после атаки - по ссылке.

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