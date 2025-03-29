Сгорел дотла. Как выглядит известный комплекс Bartolomeo после атаки на Днепр

Удар по Днепру

Напомним, в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину 172 дронами. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Российские войска поздно вечером 28 марта массированно атаковали дронами Днепр. В результате атаки возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.

По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в Днепре возросло до 21, четыре человека погибли. Как выглядит Днепр после атаки - по ссылке.

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