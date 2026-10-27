Згорить в атмосфері Землі: NASA завершує легендарну 20-річну місію телескопа Swift
NASA завершує місію Swift після невдалої спроби врятувати обсерваторію від падіння на Землю. Приватний космічний апарат не зміг підняти її на вищу орбіту, тож телескоп згорить в атмосфері.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
Невдала рятувальна місія
За орбітальною позицією обсерваторії тривалий час спостерігали науковці, оскільки через атмосферне гальмування апарат поступово втрачав висоту.
Так, як Swift не мав власних двигунів для корекції орбіти, у вересні 2025 року NASA уклало контракт на 30 мільйонів доларів із компанією Katalyst Space Technologies.
План порятунку передбачав:
- Запуск спеціального апарата LINK, оснащеного трьома роборуками.
- Стиковка з телескопом на орбіті та його транспортування на вищу висоту.
- Подовження терміну експлуатації наукового обладнання на кілька років.
Апарат LINK запустили 3 липня 2026 року для порятунку телескопа Swift. Він наблизився до обсерваторії на 12-15 кілометрів і сфотографував її, однак через проблеми з двигунами та маховиками системи орієнтації втратив контроль і почав некеровано обертатися.
25 вересня LINK сам зійшов з орбіти та згорів в атмосфері Землі.
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20 років наукових відкриттів
За словами представників NASA, телескоп Swift зібрав свої останні наукові дані 20 жовтня 2026 року. Входження апарата в щільні шари атмосфери очікується протягом найближчих кількох тижнів.
Запущений у листопаді 2004 року для дослідження найпотужніших вибухів у космосі - гамма-спалахів, телескоп був розрахований лише на 2 роки роботи, проте прослужив понад два десятиліття.
За цей час обсерваторія досягла виняткових результатів:
- Зафіксувала понад 2000 гамма-спалахів.
- Дослідила понад 1400 вибухів наднових зірок.
- Провела суцільний огляд неба в рентгенівському діапазоні та вивчала астероїди, комети й чорні діри.
- Надала дані для публікації близько 7000 наукових праць.
У 2018 році обсерваторію офіційно перейменували на честь Ніла Ґерельса (Neil Gehrels Swift Observatory) - першого керівника місії, який пішов із життя роком раніше.
Зібраний за 20 років архів спостережень забезпечить науковців матеріалами для досліджень ще на багато десятиліть.