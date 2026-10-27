Згорить в атмосфері Землі: NASA завершує легендарну 20-річну місію телескопа Swift

NASA завершує місію Swift після невдалої спроби врятувати обсерваторію від падіння на Землю. Приватний космічний апарат не зміг підняти її на вищу орбіту, тож телескоп згорить в атмосфері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Невдала рятувальна місія

За орбітальною позицією обсерваторії тривалий час спостерігали науковці, оскільки через атмосферне гальмування апарат поступово втрачав висоту.

Так, як Swift не мав власних двигунів для корекції орбіти, у вересні 2025 року NASA уклало контракт на 30 мільйонів доларів із компанією Katalyst Space Technologies.

План порятунку передбачав:

Запуск спеціального апарата LINK, оснащеного трьома роборуками.

Стиковка з телескопом на орбіті та його транспортування на вищу висоту.

Подовження терміну експлуатації наукового обладнання на кілька років.

Апарат LINK запустили 3 липня 2026 року для порятунку телескопа Swift. Він наблизився до обсерваторії на 12-15 кілометрів і сфотографував її, однак через проблеми з двигунами та маховиками системи орієнтації втратив контроль і почав некеровано обертатися.

25 вересня LINK сам зійшов з орбіти та згорів в атмосфері Землі.

Телескоп Swift (фото: NASA)

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20 років наукових відкриттів

За словами представників NASA, телескоп Swift зібрав свої останні наукові дані 20 жовтня 2026 року. Входження апарата в щільні шари атмосфери очікується протягом найближчих кількох тижнів.

Запущений у листопаді 2004 року для дослідження найпотужніших вибухів у космосі - гамма-спалахів, телескоп був розрахований лише на 2 роки роботи, проте прослужив понад два десятиліття.

За цей час обсерваторія досягла виняткових результатів:

Зафіксувала понад 2000 гамма-спалахів.

Дослідила понад 1400 вибухів наднових зірок.

Провела суцільний огляд неба в рентгенівському діапазоні та вивчала астероїди, комети й чорні діри.

Надала дані для публікації близько 7000 наукових праць.

У 2018 році обсерваторію офіційно перейменували на честь Ніла Ґерельса (Neil Gehrels Swift Observatory) - першого керівника місії, який пішов із життя роком раніше.

Зібраний за 20 років архів спостережень забезпечить науковців матеріалами для досліджень ще на багато десятиліть.