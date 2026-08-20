NASA скасувала місію з порятунку телескопа Swift: апарат розіб'ється

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та компанія Katalyst Space Technologies оголосили про скасування місії з порятунку гамма-телескопа Swift.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на N ASA .

Технічні проблеми

Спеціальний рятувальний апарат Link запустили 3 липня. Супутник, оснащений трьома роботизованими маніпуляторами та електричними двигунами, мав захопити обсерваторію Swift і підняти її на безпечнішу орбіту.

Наприкінці липня космічний апарат раптово втратив стабільність і почав обертатися.

У компанії Katalyst повідомили про вихід із ладу двох із трьох маховиків системи орієнтації, а також про неполадки в роботі двигунів стисненого газу. Низькоімпульсні плазмові двигуни не змогли повністю відновити контроль над орієнтацією апарата.

Через тривалі проблеми з системою керування апарат Link не зможе виконати своє головне завдання - захопити телескоп та змінити його орбіту.

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Причини зриву місії

Місія з порятунку від початку мала високий рівень ризику. Інженери зібрали та підготували супутник лише за 9 місяців замість звичайних кількох років.

Особливості обсерваторії Swift та її актуального стану:

апарат працює у космосі майже 22 роки, хоча початковий термін місії становив лише 2 роки;

вартість обсерваторії оцінюється у 500 мільйонів доларів;

телескоп є ключовим інструментом для фіксації та дослідження гамма-сплесків - найпотужніших вибухів у Всесвіті;

конструкція апарата не має власних двигунів для коригування орбіти.

Через відсутність власних двигунів та поступове гальмування у верхніх шарах атмосфери телескоп Swift незворотно знижується. Очікується, що обсерваторія згорить в атмосфері Землі наприкінці цього року.

Перспективи

Попри неуспіх основної операції, фахівці планують використати апарат Link для відпрацювання технологій зближення у космосі. Супутник спробує наблизитися до телескопа Swift для демонстрації роботи навігаційних систем.

"NASA повинна бути готова діяти швидко та йти на розумні ризики, коли потенційна віддача того варта. Саме це ми зробили з цією місією," - заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Генеральний директор Katalyst Гонхі Лі підкреслив, що компанія пишається досягнутими проміжними результатами та використає отриманий досвід для розробки інструкцій з майбутнього обслуговування супутників на орбіті.

Директор дивізіону астрофізики NASA Шон Домагал-Голдман зазначив, що створення, тестування та запуск цієї місії в рекордні терміни "вже зробили вагомий внесок у розвиток космічної інфраструктури США".