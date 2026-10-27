ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Сгорит в атмосфере Земли: NASA завершает легендарную 20-летнюю миссию телескопа Swift

19:12 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Сгорит в атмосфере Земли: NASA завершает легендарную 20-летнюю миссию телескопа Swift NASA завершила миссию телескопа Swift (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

NASA завершает миссию Swift после неудачной попытки спасти обсерваторию от падения на Землю. Частный космический аппарат не смог поднять ее на высшую орбиту и телескоп сгорит в атмосфере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Неудачная спасательная миссия

За орбитальной позицией обсерватории долгое время наблюдали ученые, поскольку из-за атмосферного торможения аппарат постепенно терял высоту.

Так как у Swift не было собственных двигателей для коррекции орбиты, в сентябре 2025 года NASA заключило контракт на 30 миллионов долларов с компанией Katalyst Space Technologies.

План спасения предусматривал :

  • Запуск специального аппарата LINK, оснащенного тремя роборуками.
  • Стыковка с телескопом на орбите и их транспортировка на более высокую высоту.
  • Удлинение срока эксплуатации научного оборудования на несколько лет.

Аппарат LINK был запущен 3 июля 2026 года для спасения телескопа Swift. Он приблизился к обсерватории на 12-15 км и сфотографировал ее, однако из-за проблем с двигателями и маховиками системы ориентации потерял контроль и начал неуправляемо вращаться.

25 сентября LINK сам сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Сгорит в атмосфере Земли: NASA завершает легендарную 20-летнюю миссию телескопа Swift
Телескоп Swift (фото: NASA)

Читайте больше: NASA отменило миссию по спасению телескопа Swift: аппарат разобьется

20 лет научных открытий

По словам представителей NASA, телескоп Swift собрал свои последние научные данные 20 октября 2026 года. Вхождение аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в ближайшие несколько недель.

Запущенный в ноябре 2004 года для исследования мощнейших взрывов в космосе - гамма-вспышек, телескоп был рассчитан всего на 2 года работы, однако прослужил более двух десятилетий.

За это время обсерватория добилась исключительных результатов:

  • Зафиксировала более 2000 гамма-вспышек.
  • Исследовала более 1400 взрывов сверхновых звезд.
  • Провела сплошной осмотр неба в рентгеновском диапазоне и изучала астероиды, кометы и черные дыры.
  • Предоставила данные для публикации около 7000 научных работ.

В 2018 году обсерваторию официально переименовали в честь Нила Герельса (Neil Gehrels Swift Observatory) - первого руководителя миссии, ушедшего из жизни годом ранее.

Собранный за 20 лет архив наблюдений обеспечит ученых материалами для исследований еще на многие десятилетия.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Ученые Астрономы
Новости
Жителей Олешек перед возвращением из оккупации вывезут в РФ или Крым, - FT
Жителей Олешек перед возвращением из оккупации вывезут в РФ или Крым, - FT
Аналитика
Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток