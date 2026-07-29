Аварія у космосі: робот NASA вдруге вийшов з ладу й зірвав порятунок телескопа

Місія з порятунку космічної обсерваторії NASA Swift опинилася під загрозою після повторної несправності роботизованого апарата LINK. Через збій системи орієнтації інженери можуть втратити можливість підняти телескоп на безпечнішу орбіту.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на Interesting Engineering .

Що трапилося?

Минулими вихідними апарат втратив контроль над своїм положенням і почав неконтрольовано обертатися.

Попереднє розслідування виявило, що два з трьох маховиків (коліс реакції - ред.) LINK більше не працює. Також зафіксовано часткову втрату функціональності системи двигунів на холодному газі.

Попри аварію, апарат продовжує отримувати живлення від сонячних батарей і підтримує зв'язок із командою. Інженери планують зупинити обертання за допомогою електричних рушійних двигунів протягом кількох днів.

Після стабілізації фахівці оцінять стан апарата та оновлять ПЗ системи навігації. Лише після цього у NASA вирішать, чи безпечно продовжувати зближення з обсерваторією.

Повторні проблеми на орбіті

Це вже не перший збій у роботі апарата. Під час початкового введення в експлуатацію команда вже фіксувала проблему з одним із трьох маховиків, однак тоді орієнтацію вдалося відновити за допомогою програмних патчів.

Зазначимо, що апарат LINK було запущено 3 липня за допомогою ракети Pegasus XL.

Головне завдання роботизованого буксира - наблизитися до 21-річної обсерваторії Swift, зафіксувати її та протягом кількох місяців поступово підняти її орбіту.

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Чому телескоп Swift потребує термінової допомоги?

Обсерваторія Swift не має власної рушійної системи для тривалого утримання висоти. У низькій навколоземній орбіті навіть розріджені шари атмосфери створюють гальмування.

Через нещодавню високу сонячну активність опір атмосфери суттєво зріс, а це прискорило падіння обсерваторії значно швидше за прогнози науковців. Саме тому NASA підписало терміновий контракт на розробку та запуск LINK у стислі терміни.

Наразі головним пріоритетом фахівців залишається зупинка обертання LINK. Доля всієї місії з порятунку наукового телескопа вирішиться після повної діагностики апарата.