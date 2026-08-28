РФ уночі атакувала Україну понад 160 дронами: як відпрацювала ППО
Минулої ночі російські загарбники скерували на Україну велику кількість безпілотників. Попри це, більшість із них не дісталися до цілей завдяки успішній роботі сил ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Нова атака РФ на Україну розпочалася ще о 18:00 27 серпня.
Цього разу ворог застосував 164 дрони, а саме:
- ударні БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні);
- "Гербера";
- дрони-імітатори типу "Пародія".
Російські безпілотники летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У ПС ЗСУ повідомли, що станом на 09:00 сили ППО встигли знешкодити 137 російських дронів. Усе це відбувалося на півночі, півдні, сході та центрі країни.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - уточнили захисники.
За їхніми словами, атака ворога триває досі. У небі фіксують близько 10 російських БпЛА.
На цьому тлі ПС ЗСУ вкотре закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені.
Також стало відомо, як наразі розвиваються події на фронті та де ЗСУ провели успішні контратаки.