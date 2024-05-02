Згоріли сотні посилок. Який вигляд має депо "Нової пошти" в Одесі після удару РФ

Росія ракетним ударом по Одесі знищила не лише депо і вантажне відділення "Нової пошти", а й понад 900 посилок на три мільйони гривень. В компанії поділилися ранковими кадрами наслідків.
Про те, який вигляд має депо "Нової пошти" в Одесі та які ще наслідки обстрілу РФ - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка "Нової пошти", видання "Думська", "Радіо Свобода" та Одеська ОВА.
Як повідомили в "Новій пошті", у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Компанія додає, що з самого ранку обдзвонює клієнтів аби компенсувати вартість посилок і вантажів.
"Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15.5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками, посилками з турботою про рідних тощо. А по версії ворога - тут зберігалась зброя...", - йдеться в ранковому дописі компанії.
Ранкові кадри зруйнованого Росією терміналу "Нової пошти" показали і місцеві ЗМІ. Видання "Думська" пише, що обстрілом також знищено залу спортивної та мистецької гімнастики "Тріумф", площі садового магазину, на яких вирощували розсаду.
Крім того, на АЗС біля "Нової пошти" вибуховою хвилею вибило три вікна.
Крім того, серед пошкоджених і будівля пожежної частини. Там вибуховою хвилею вибиті шибки та частково вікна, пошкоджені стелі. Рятувальники не постраждали.
Відео зсередини складських приміщень в Одесі показали і журналісти "Радіо Свобода". Вони зазначають, що там, окрім об'єктів "Нової пошти" зокрема, базується компанія "Агромаркет".
Нагадаємо, що вчора пізно ввечері російські війська завдали ракетного удару балістикою по Одесі. Під ударом опинилися сортувальне депо та відділення "Нової пошти", де сталася масштабна пожежа, яку ліквідували працівники ДСНС. Загалом внаслідок цієї атаки постраждало 14 людей. З них один госпіталізований, іншим - надали допомогу на місці.
За словами співзасновника "Нової пошти" Володимира Поперешнюка, "приліт" був у депо-1 та вантажне відділення №4. Він повідомив, що серед працівників постраждалих немає. Оскільки всі 18 людей, які були на зміні, встигли перейти в укриття. В компанії обіцяють, що відшкодують клієнтам посилки знищені внаслідок удару згідно з оціночною вартістю.
На цей терористичний обстріл РФ вже відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що останні атаки росіян балістичними ракетами по Одесі, підтверджують важливість посилення протиповітряної оборони України.
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