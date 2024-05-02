Згоріли сотні посилок. Який вигляд має депо "Нової пошти" в Одесі після удару РФ

Наслідки удару в "Новій пошті" й не лише

Як повідомили в "Новій пошті", у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Компанія додає, що з самого ранку обдзвонює клієнтів аби компенсувати вартість посилок і вантажів.

"Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15.5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками, посилками з турботою про рідних тощо. А по версії ворога - тут зберігалась зброя...", - йдеться в ранковому дописі компанії.

Фото: в "Новій Пошті" показали ранкові фото наслідків після вчорашньої атаки росіян (facebook.com/nova.poshta.official)

Ранкові кадри зруйнованого Росією терміналу "Нової пошти" показали і місцеві ЗМІ. Видання "Думська" пише, що обстрілом також знищено залу спортивної та мистецької гімнастики "Тріумф", площі садового магазину, на яких вирощували розсаду.

Фото: в Одесі через ракетний удар загалом постраждали понад 10 бізнесів (dumskaya.net)

Крім того, на АЗС біля "Нової пошти" вибуховою хвилею вибило три вікна.

Фото: в Одесі також пошкоджена будівля АЗС (dumskaya.net)

Крім того, серед пошкоджених і будівля пожежної частини. Там вибуховою хвилею вибиті шибки та частково вікна, пошкоджені стелі. Рятувальники не постраждали.

Відео зсередини складських приміщень в Одесі показали і журналісти "Радіо Свобода". Вони зазначають, що там, окрім об'єктів "Нової пошти" зокрема, базується компанія "Агромаркет".