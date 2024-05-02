Сгорели сотни посылок. Как выглядит депо "Новой почты" в Одессе после удара РФ

Россия ракетным ударом по Одессе уничтожила не только депо и грузовое отделение "Новой почты", но более 900 посылок на три миллиона гривен. В компании уже поделились утренними кадрами последствий.
О том, как выглядит депо "Новой почты" в Одессе и каковы последствия обстрела РФ - узнайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: Facebook-страница "Новой почты", "Думская", "Радио Свобода" и Одесская ОВА.
Как сообщили в "Новой почте", в депо и отделении вместе было 904 отправления почти на 3 млн грн. Компания добавляет, что с самого утра обзванивает клиентов, чтобы компенсировать стоимость посылок и грузов.
"Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, но и 15.5 тонн ваших заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для животных, лекарствами, посылками с заботой о родных и т.д. А по версии врага - здесь хранилась оружие...", - говорится в утреннем сообщении компании.
Утренние кадры разрушенного Россией терминала "Новой почты" показали и местные СМИ. Издание "Думская" пишет, что обстрелом также уничтожен зал спортивной и художественной гимнастики "Триумф", площади садового магазина, на которых выращивали рассаду.
Кроме того, на АЗС возле "Новой почты" взрывной волной выбило три окна.
Кроме того, среди поврежденных и здание пожарной части. Там взрывной волной выбиты стекла и частично окна, повреждены потолки. Спасатели не пострадали.
Видео изнутри складских помещений в Одессе показали и журналисты "Радио Свобода". Они отмечают, что там, кроме объектов "Новой почты", в частности, базируется компания "Агромаркет".
Напомним, что вчера поздно вечером российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Одессе. Под ударом оказались сортировочное депо и отделение "Новой почты", где произошел масштабный пожар, его уже ликвидировали работники ГСЧС. Всего в результате этой атаки пострадали 14 человек. Из них один госпитализирован, другим - оказали помощь на месте.
По словам соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, "прилет" был в депо-1 и грузовом отделении №4. Он сообщил, что среди работников пострадавших нет. Поскольку все 18 человек, которые были на смене, успели перейти в укрытие. В компании обещают, что возместят клиентам посылки уничтожены в результате удара согласно оценочной стоимости.
На этот террористический обстрел РФ уже отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что последние атаки россиян баллистическими ракетами по Одессе подтверждают важность усиления противовоздушной обороны Украины.
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