Сгорели сотни посылок. Как выглядит депо "Новой почты" в Одессе после удара РФ

Россия ракетным ударом по Одессе уничтожила не только депо и грузовое отделение "Новой почты", но более 900 посылок на три миллиона гривен. В компании уже поделились утренними кадрами последствий.

О том, как выглядит депо "Новой почты" в Одессе и каковы последствия обстрела РФ - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Последствия удара в "Новой почте" и не только

Как сообщили в "Новой почте", в депо и отделении вместе было 904 отправления почти на 3 млн грн. Компания добавляет, что с самого утра обзванивает клиентов, чтобы компенсировать стоимость посылок и грузов.

"Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, но и 15.5 тонн ваших заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для животных, лекарствами, посылками с заботой о родных и т.д. А по версии врага - здесь хранилась оружие...", - говорится в утреннем сообщении компании.

Фото: в "Новой Почте" показали утренние фото последствий после вчерашней атаки россиян (facebook.com/nova.poshta.official)

Утренние кадры разрушенного Россией терминала "Новой почты" показали и местные СМИ. Издание "Думская" пишет, что обстрелом также уничтожен зал спортивной и художественной гимнастики "Триумф", площади садового магазина, на которых выращивали рассаду.

Фото: в Одессе из-за ракетного удара в общей сложности пострадали более 10 бизнесов (dumskaya.net)

Кроме того, на АЗС возле "Новой почты" взрывной волной выбило три окна.

Фото: в Одессе также повреждено здание АЗС (dumskaya.net)

Кроме того, среди поврежденных и здание пожарной части. Там взрывной волной выбиты стекла и частично окна, повреждены потолки. Спасатели не пострадали.

Видео изнутри складских помещений в Одессе показали и журналисты "Радио Свобода". Они отмечают, что там, кроме объектов "Новой почты", в частности, базируется компания "Агромаркет".