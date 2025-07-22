Згоріли авто на парковці, в будинках вибито вікна: фото наслідків атаки РФ по Одесі

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що близько години тому голова Одеської ОВА Олег Кіпер теж повідомляв, що внаслідок російської атаки в місті палає адміністративна будівля та легкові автомобілі, а в житлових будинках вибито вікна.

Зазначимо, що ворог регулярно атакує Одесу безпілотниками. Так сталося і в ніч на 19 липня. Тоді внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові багатоповерхові будинки, приватний будинок, торговельні заклади та авто.

Крім того, шестеро людей постраждали і була одна жертва.

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