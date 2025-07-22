Згоріли авто на парковці, в будинках вибито вікна: фото наслідків атаки РФ по Одесі

Російські окупанти, в ніч на 22 липня, обстріляли Одесу дронами. Через це згоріли авто, пошкоджено будинки та горить адмінбудівля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова.
Він підтвердив, що ворог атакував Одеську область ударними дронами. Частина з них летіла безпосередньо на Одесу.
"Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці у дворі згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано займання адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні.
Труханов уточнив, що наразі інформації про загиблих або постраждалих немає. Водночас на місці подій працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що близько години тому голова Одеської ОВА Олег Кіпер теж повідомляв, що внаслідок російської атаки в місті палає адміністративна будівля та легкові автомобілі, а в житлових будинках вибито вікна.
Зазначимо, що ворог регулярно атакує Одесу безпілотниками. Так сталося і в ніч на 19 липня. Тоді внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові багатоповерхові будинки, приватний будинок, торговельні заклади та авто.
Крім того, шестеро людей постраждали і була одна жертва.
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