В Одесі через атаку РФ палають адмінбудівля та авто

В ніч на 22 липня росіяни випустили по Одесі дрони. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Він уточнив, що інформації про загиблих або постраждалих не було.

"Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що ворог атакував Одеську область дронами. Частина з них летіла безпосередньо на обласний центр.

Кіпер уточнив, що в місті палають адміністративна будівля та легкові автівки, а у житлових будинках вибиті вікна.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що о 01:40 Повітряні сили ЗСУ зафіксували нові групи ударних безпілотників. Цього разу дрони летіли з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Уже о 02:08 військові повідомили, що група дронів фіксуються біля Одеси і в цей момент уже ведеться робота ППО. Трохи пізніше мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив вибухи в місті.

Також зазначимо, що ворог масовано атакував Одесу "Шахедами" в ніч на 19 липня. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватний будинок, торгові заклади та авто.

"На жаль, одна людина загинула. Відомо про шість постраждалих громадян", - уточнила вранці поліція.

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