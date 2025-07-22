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Сгорели авто на парковке, в домах выбиты окна: фото последствий атаки РФ по Одессе

Фото: автомобили в Одессе, которые сгорели из-за атаки РФ (t.me/truonline)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты, в ночь на 22 июля, обстреляли Одессу дронами. Из-за этого сгорели авто, повреждены дома и горит админздание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова.

Он подтвердил, что враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Часть из них летела непосредственно на Одессу.

"В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке во дворе сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания", - говорится в сообщении.

Фото: первые кадры последствий атаки РФ по Одессе (t.me/truonline)

Труханов уточнил, что на данный момент информации о погибших или пострадавших нет. В то же время на месте событий работают экстренные службы.

Обстрел Одессы

Напомним, что около часа назад глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже сообщал, что в результате российской атаки в городе горят административное здание и легковые автомобили, а в жилых домах выбиты окна.

Отметим, что враг регулярно атакует Одессу беспилотниками. Так случилось и в ночь на 19 июля. Тогда в результате обстрела повреждения получили жилые многоэтажные дома, частный дом, торговые заведения и авто.

Кроме того, шесть человек пострадали и была одна жертв.

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