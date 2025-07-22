Сгорели авто на парковке, в домах выбиты окна: фото последствий атаки РФ по Одессе

Обстрел Одессы

Напомним, что около часа назад глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже сообщал, что в результате российской атаки в городе горят административное здание и легковые автомобили, а в жилых домах выбиты окна.

Отметим, что враг регулярно атакует Одессу беспилотниками. Так случилось и в ночь на 19 июля. Тогда в результате обстрела повреждения получили жилые многоэтажные дома, частный дом, торговые заведения и авто.

Кроме того, шесть человек пострадали и была одна жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.