Згода Придністров'я на допомогу ЄС, послабить вплив РФ у регіоні, - ISW

У звіті нагадали, що 27 січня Європейський Союз запропонував пакет допомоги Молдові та невизнаній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) для подолання газової кризи у рамках зусиль, спрямованих на зменшення можливостей Росії використовувати Придністров'я у своїх схемах енергетичного шантажу Кишиніва.

Пакет включає негайний кредит у розмірі трьох мільйонів кубометрів газу для Придністров'я та грант у розмірі 30 млн євро (близько 31,4 млн доларів США) для Молдови на закупівлю газу. За угодою, паливо буде закуплене з 1 по 10 лютого з європейського ринку для підтримки виробництва електроенергії в Придністров'ї для внутрішнього споживання та експорту на решту території Молдови.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Кишинів і після 10 лютого, щоб Придністров'я могло продовжувати виробляти електроенергію для власних потреб і Молдови.

Пакет допомоги ЄС пропонує інвестувати у виробництво та розподіл електроенергії в Придністров'ї впродовж наступних двох років. У Брюсселі заявили, що пакет також розглядає можливість підтримки поставок вугілля з України до невизнаної Республіки та що ЄС підтримав виділення потужностей для транспортування газу з Болгарії та Румунії до Молдови.

У понеділок Оперативний штаб з питань енергетики Придністров'я заявив, що запаси газу в Придністров'ї закінчуються та що їх вистачить "щонайбільше до початку лютого 2025 року".

Джерела російського видання "Коммерсант" стверджують, що молдовська газова компанія "Молдовагаз" веде переговори з угорською нафтогазовою компанією MOL та угорською електроенергетичною компанією MVM про купівлю газу для Придністров'я. Постачання палива має розпочатися на початку лютого 2025 року і триватиме до кінця березня або початку квітня 2025 року.

27 січня Речан підтвердив, що MOL представила "Молдовагаз" проект контракту на постачання газу до Придністров'я, але молдовська влада повинна перевірити законність і відповідність контракту національному та міжнародному законодавству.

В ISW вважають, що ймовірне прийняття Придністров'ям допомоги від Молдови, України або ЄС і подальше постачання невизнаною республікою дешевшої електроенергії решті Молдови, зіграє не на користь Росії.

"Таке рішення підірве наміри Росії використати енергетичну кризу для посилення економічної залежності Придністров'я від Москви, позиціонування Росії, як рятівника і благодійника самопроголошеної республіки, а також для використання переходу Кишинева на більш дорогу європейську електроенергію в рамках антиєвропейських наративів Москви", - констатують в Інституті вивчення війни.