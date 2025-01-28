Согласие Приднестровья на помощь ЕС, ослабит влияние РФ в регионе, - ISW

В отчете напомнили, что 27 января Европейский Союз предложил пакет помощи Молдове и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) для преодоления газового кризиса в рамках усилий, направленных на уменьшение возможностей России использовать Приднестровье в своих схемах энергетического шантажа Кишинева.

Пакет включает немедленный кредит в размере трех миллионов кубометров газа для Приднестровья и грант в размере 30 млн евро (около 31,4 млн долларов США) для Молдовы на закупку газа. По соглашению, топливо будет закуплено с 1 по 10 февраля с европейского рынка для поддержки производства электроэнергии в Приднестровье для внутреннего потребления и экспорта на остальную территорию Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что ЕС продолжит поддерживать Кишинев и после 10 февраля, чтобы Приднестровье могло продолжать производить электроэнергию для собственных нужд и Молдовы.

Пакет помощи ЕС предлагает инвестировать в производство и распределение электроэнергии в Приднестровье в течение следующих двух лет. В Брюсселе заявили, что пакет также рассматривает возможность поддержки поставок угля из Украины в непризнанную Республику и что ЕС поддержал выделение мощностей для транспортировки газа из Болгарии и Румынии в Молдову.

В понедельник Оперативный штаб по вопросам энергетики Приднестровья заявил, что запасы газа в Приднестровье заканчиваются и что их хватит "максимум до начала февраля 2025 года".

Источники российского издания "Коммерсант" утверждают, что молдавская газовая компания "Молдовагаз" ведет переговоры с венгерской нефтегазовой компанией MOL и венгерской электроэнергетической компанией MVM о покупке газа для Приднестровья. Поставки топлива должны начаться в начале февраля 2025 года и продлится до конца марта или начала апреля 2025 года.

27 января Речан подтвердил, что MOL представила "Молдовагаз" проект контракта на поставку газа в Приднестровье, но молдавские власти должны проверить законность и соответствие контракта национальному и международному законодательству.

В ISW считают, что вероятное принятие Приднестровьем помощи от Молдовы, Украины или ЕС и дальнейшие поставки непризнанной республикой более дешевой электроэнергии остальной Молдове, сыграет не в пользу России.

"Такое решение подорвет намерения России использовать энергетический кризис для усиления экономической зависимости Приднестровья от Москвы, позиционирования России, как спасителя и благодетеля самопровозглашенной республики, а также для использования перехода Кишинева на более дорогую европейскую электроэнергию в рамках антиевропейских нарративов Москвы", - констатируют в Институте изучения войны.