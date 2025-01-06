Фото: у Молдові попередили, що енергосистема Придністров'я може повністю вийти з ладу (Getty Images)

У Придністров'ї дефіцит електроенергії становить близько 30%. Через перенавантаження є ризик того, що енергосистема регіону повністю вийде з ладу.

Про це заявив держсекретар Міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.