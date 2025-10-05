ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Без упоминания Украины. От лидеров ЕС требуют начать переговоры о вступлении с Молдовой

Франция, Воскресенье 05 октября 2025 22:16
UA EN RU
Без упоминания Украины. От лидеров ЕС требуют начать переговоры о вступлении с Молдовой Фото: Антониу Кошта, председатель Европейского совета (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Председатель Евросовета Антониу Кошта получил письмо от депутатов Европарламента с призывом немедленно перейти к переговорам с Молдовой о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-президента Европарламента Виктора Негреску в Facebook.

Он сообщил, что по его инициативе и при поддержке 55 депутатов Европарламента из 19 стран ЕС направлено письмо Коште с призывом немедленно открыть переговорные кластеры с Молдовой.

"Это сильный политический сигнал: Европарламент безоговорочно поддерживает европейское будущее Молдовы, признает проведенные реформы и требует, чтобы выбор граждан страны, выраженный на парламентских выборах, был реализован", - подчеркнул Негреску.

В письме отмечается, что выборы в Молдове подтвердили намерения страны интегрироваться в Европейский Союз.

Негреску назвал это "поворотным моментом" и призвал Кошту быстро внести в повестку дня Евросовета вопрос о начале переговоров.

"Такой шаг подтвердил бы решимость молдавских граждан и дал бы им уверенность в том, что их европейский выбор услышан и уважается", - заявил он.

Вице-президент Европарламента отметил, что такое решение является "стратегической инвестицией в региональную стабильность, безопасность и процветание".

Напомним, на парламентских выборах в Молдове, которые состоялись 28 сентября, проевропейская партия "Действие и солидарность" президента Майи Санду набрала 50,20% голосов.

РФ пыталась влиять на ход голосования, поддерживая подконтрольные Кремлю политические силы. В частности, появлялись многочисленные сообщения о якобы заминировании зарубежных участков.

Вступление Молдовы в ЕС

Ранее РБК-Украина писало, что Молдова официально подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 году. В июне того же года Еврокомиссия предоставила стране статус кандидата на вступление.

Процесс вступления требует выполнения ряда политических, экономических и правовых реформ для соответствия стандартам ЕС. Главные вызовы для страны связаны с экономикой, борьбой с коррупцией и решением конфликта в Приднестровье.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с ЕС.

"Мы должны открыть первые кластеры вместе с Молдовой, вместе, все для этого готово", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет Европы Молдова
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии