Згадав про Бучу та Маріуполь. Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Любов до миру не означає підпорядкування великому сусідові", - заявив він.

Виступаючи в бундестазі, Шольц сказав, що противники постачання озброєння навряд чи досягнуть миру, якщо кричатимуть "більше жодних війн" у Берліні і водночас вимагатимуть, щоб усі постачання озброєнь в Україну було припинено".

"Бо ми знаємо, яка доля чекає на українців при російській окупації", - зазначив Шольц.

Він нагадав про Бучу, Краматорськ, Ізюм, Маріуполь, "де солдати Путіна завдали незбагненних страждань мирному населенню України і вчинили найжахливіші з військових злочинів".

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для посилення у війні проти України. Натомість він попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, аби краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.