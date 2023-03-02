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Згадав про Бучу та Маріуполь. Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні

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Європа, Четвер 02 березня 2023 12:30
Згадав про Бучу та Маріуполь. Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував супротивників постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Любов до миру не означає підпорядкування великому сусідові", - заявив він.

Виступаючи в бундестазі, Шольц сказав, що противники постачання озброєння навряд чи досягнуть миру, якщо кричатимуть "більше жодних війн" у Берліні і водночас вимагатимуть, щоб усі постачання озброєнь в Україну було припинено".

"Бо ми знаємо, яка доля чекає на українців при російській окупації", - зазначив Шольц.

Він нагадав про Бучу, Краматорськ, Ізюм, Маріуполь, "де солдати Путіна завдали незбагненних страждань мирному населенню України і вчинили найжахливіші з військових злочинів".

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для посилення у війні проти України. Натомість він попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, аби краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.

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Олаф Шольц
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