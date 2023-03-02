Шольц закликав Китай тиснути на РФ щодо відведення військ та застеріг від передачі зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для посилення у війні проти України. Натомість він попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У своїй промові у німецькому парламенті Шольц сказав, що його розчаровує той факт, що Пекін утримався від засудження російського вторгнення на зустрічі міністрів фінансів G20, хоча він привітав його зусилля щодо ядерної деескалації.

"Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ. І не постачайте зброю агресору Росії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Шольц розкритикував "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни Росії проти України.

Додамо, дані розвідки США свідчать про те, що Китай шукає шляхи постачання озброєнні Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США без вагань завдадуть ударів китайським компаніям або приватним особам у разі постачання зброї Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.