ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вспомнил о Буче и Мариуполе. Шольц раскритиковал противников поставок оружия Украине

Новина українською →
Европа, Четверг 02 марта 2023 12:30
Вспомнил о Буче и Мариуполе. Шольц раскритиковал противников поставок оружия Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал противников поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Любовь к миру не означает подчинения большому соседу", - заявил он.

Выступая в бундестаге, Шольц сказал, что противники поставок вооружения вряд ли достигнут мира, если будут кричать "больше никаких войн" в Берлине и в то же время требовать, чтобы все поставки вооружений в Украину были прекращены".

"Потому что мы знаем, какая судьба ждет украинцев при российской оккупации", - отметил Шольц.

Он напомнил о Буче, Краматорске, Изюме, Мариуполе, "где солдаты Путина причинили непостижимые страдания мирному населению Украины и совершили самые ужасные из военных преступлений".

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать оружие России для усиления в войне против Украины. Он попросил Пекин оказывать давление на Москву, чтобы она отвела свои силы.

Ранее Шольц заявил, что Германия планирует наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддерживать борьбу Украины против вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине