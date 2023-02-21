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Угорщина може розгляне вступ Швеції та Фінляндії до НАТО вже у березні, - ЗМІ

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Угорщина , Вівторок 21 лютого 2023 23:18
Угорщина може розгляне вступ Швеції та Фінляндії до НАТО вже у березні, - ЗМІ Фото: Угорщина може розгляне вступ Швеції та Фінляндії до НАТО вже у березні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Державні збори (однопалатний парламент) Угорщини почнуть розглядати угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.

"За нашою інформацією, відповідно до пропозицій про порядок денний, 27 та 28 лютого парламент розглядатиме інші питання, а спільні дебати з приводу членства Швеції та Фінляндії в НАТО розпочнуться лише в середу, 1 березня. Таким чином, голосування з цього питання може бути відбутися наступного тижня", - уточнило видання.

Уряд Угорщини раніше підтримав намір двох країн приєднатися до НАТО і висловлював надію, що парламент ратифікує протоколи про їхній вступ у лютому.

При цьому і прем'єр-міністр Віктор Орбан і глава МЗС Петер Сійярто обіцяли постаратися зробити так, щоб вирішення цього питання не затягувалося.

Сійярто представив депутатам відповідні законопроекти ще 14 липня, але на осінній сесії парламенту вони не розглядалися.

Нагадаємо, що президент Фінляндії заявив, що вони не мають наміру відкликати заявку на членство в НАТО, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції.

Крім того, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.

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