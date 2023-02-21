Угорщина може розгляне вступ Швеції та Фінляндії до НАТО вже у березні, - ЗМІ

Державні збори (однопалатний парламент) Угорщини почнуть розглядати угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG .

"За нашою інформацією, відповідно до пропозицій про порядок денний, 27 та 28 лютого парламент розглядатиме інші питання, а спільні дебати з приводу членства Швеції та Фінляндії в НАТО розпочнуться лише в середу, 1 березня. Таким чином, голосування з цього питання може бути відбутися наступного тижня", - уточнило видання.

Уряд Угорщини раніше підтримав намір двох країн приєднатися до НАТО і висловлював надію, що парламент ратифікує протоколи про їхній вступ у лютому.

При цьому і прем'єр-міністр Віктор Орбан і глава МЗС Петер Сійярто обіцяли постаратися зробити так, щоб вирішення цього питання не затягувалося.

Сійярто представив депутатам відповідні законопроекти ще 14 липня, але на осінній сесії парламенту вони не розглядалися.