Угорщина знову відклала ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Угорщина перенесла голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО щонайменше до 21 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляша, яку приводить Portfolio.
За його словами, парламент може проголосувати за ратифікацію вступу до НАТО Фінляндії та Швеції наприкінці березня.
"До того, як Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО і стануть союзниками, уряд Угорщини хоче знати, чому вони "наклепували" на нас", - також заявив керівник апарату прем'єр-міністра.
Він додав, що нещодавно було закрите засідання фракції, де з'ясували, хто в правлячій партії виступав проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини попросив підтримати членство двох країн у Північноатлантичному альянсі.
Нещодавно Орбан заявив, що Швеція та Фінляндія повинні перестати "поширювати неправду" про Будапешт, якщо хочуть отримати від Угорщини підтримку на шляху до НАТО.
Раніше повідомлялось, що Державні збори (однопалатний парламент) Угорщини почнуть розглядати угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.
Президент Фінляндії заявив, що вони не мають наміру відкликати заявку на членство в НАТО, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції.
Крім того, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.
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