Угорщина визначилася з датою голосування щодо членства Фінляндії в НАТО

Угорщина вирішила проголосувати за членство Фінляндії в НАТО вже 27 березня. Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу розглядатимуть пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера угорської парламентської групи "Фідес" Мате Кочіша.

"У випадку Швеції питання вирішуватимуть пізніше", - додав лідер фракції "Фідес".

Парламентське голосування з цього приводу буде перенесено на 27 березня, і його фракція проголосує одноголосно "так".

"Від імені фракції "Фідес" повідомляю, що ми прийняли рішення підтримати вступ Фінляндії до НАТО, - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялось, що Державні збори (однопалатний парламент) Угорщини мали розглянути угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.

Пізніше керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що країна перенесла голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО щонайменше до 21 березня.

У вівторок, 14 березня, стало відомо, що Угорщина може перенести засідання парламенту на наступний тиждень, що означає чергове затримання ратифікації вступу Фінляндії та Швеції.

Сьогодні Туреччина ухвалила рішення почати процес ратифікації в парламенті прийняття Фінляндії в НАТО.

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