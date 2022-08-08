"Зерновой коридор". Россия и Украина согласовали гарантии безопасности для судов

Reuters ознакомилось с документом о"процедурах для торговых судов".

"Стороны не будут совершать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые объекты, привлеченные к этой инициативе", - говорится в документе.

Соглашение контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле, в состав которого входят турецкие, российские и украинские военные и представители ООН.

В соответствии с согласованными процедурами, центр будет собирать информацию о планируемом движение кораблей через морской гуманитарный коридор. Она будет предоставляться российским, украинским и турецким военным. Затем, когда судно будет передвигаться по морскому гуманитарному коридору, оно будет защищено буферной зоной в 10 морских миль вокруг него.

"Ни одно военное судно, летательный аппарат или БПЛА не будут приближаться к торговому судну, которое проходит транзитом по морскому гуманитарному коридору, за исключением территориальных морей Украины, ближе 10 морских миль", - говорится в документе.