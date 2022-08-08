"Зерновий коридор". Росія та Україна узгодили безпекові гарантії для суден

Reuters переглянуло документ про "процедури для торговельних суден".

"Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, залучені до цієї ініціативи", - йдеться в документі.

Угода контролюється Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять турецькі, російські та українські військові та представники ООН.

Згідно з узгодженими процедурами, центр збирати інформацію про запланований рух кораблів через морський гуманітарний коридор. Вона буде надаватися російським, українським і турецьким військовим. Тоді, коли судно буде рухатися морським гуманітарним коридором, воно буде захищене буферною зоною в 10 морських миль навколо нього.

"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом морським гуманітарним коридором, за винятком територіальних морів України, ближче 10 морських миль", - говориться в документі.