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"Зерновий коридор". Росія та Україна узгодили безпекові гарантії для суден

Фото: Росія та Україна узгодили безпекові гарантії для суден, що беруть участь в експорті зерна (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна і Росія домовилися не нападати на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, що беруть участь в експорті українського продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Reuters переглянуло документ про "процедури для торговельних суден".

"Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, залучені до цієї ініціативи", - йдеться в документі.

Угода контролюється Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять турецькі, російські та українські військові та представники ООН.

Згідно з узгодженими процедурами, центр збирати інформацію про запланований рух кораблів через морський гуманітарний коридор. Вона буде надаватися російським, українським і турецьким військовим. Тоді, коли судно буде рухатися морським гуманітарним коридором, воно буде захищене буферною зоною в 10 морських миль навколо нього.

"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом морським гуманітарним коридором, за винятком територіальних морів України, ближче 10 морських миль", - говориться в документі.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня. Судно прибуло у Ліванський порт Тріполі, але покупець відмовився приймати агропродукцію через затримку термінів поставки.

Тим часом судно POLARNET успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

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