"Зерновой коридор". Россия "анонсирует" диверсию в отношении одного из судов

Россия "анонсирует" диверсию в отношении одного из судов, которое экпортирует зерно из Украины, и хочет обвинить в ней Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России .

Минобороны РФ расценила заявления главы МИД Британии Лиз Трасс и одного из кандидатов на пост британского премьера Риши Сунака о том, что России не следует брать участие в G20 как "русофобский вброс".

"По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов", - заявляет Минобороны страны-агресора.

РФ "предостерегает" Запад от подобного рода провокаций.

Минобороны добавляет, что Россия остается активным участником "Группы двадцати".