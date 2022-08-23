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"Зерновой коридор". Россия "анонсирует" диверсию в отношении одного из судов

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Вторник 23 августа 2022 18:49
"Зерновой коридор". Россия "анонсирует" диверсию в отношении одного из судов Фото: Россия "анонсирует" диверсию в отношении одного из судов, которое экпортирует зерно из Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия "анонсирует" диверсию в отношении одного из судов, которое экпортирует зерно из Украины, и хочет обвинить в ней Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России.

Минобороны РФ расценила заявления главы МИД Британии Лиз Трасс и одного из кандидатов на пост британского премьера Риши Сунака о том, что России не следует брать участие в G20 как "русофобский вброс".

"По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов", - заявляет Минобороны страны-агресора.

РФ "предостерегает" Запад от подобного рода провокаций.

Минобороны добавляет, что Россия остается активным участником "Группы двадцати".

Напомним, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Россия не имеет морального права заседать в G20.

Кроме того, один из кандидатов на пост британского премьера Риши Сунак считает, что страны G20 должны запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать свои встречи до тех пор, пока Москва не остановит войну в Украине.

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