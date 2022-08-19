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Путина нужно исключить из G20, - кандидат в премьеры Великобритании

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Лондон, Пятница 19 августа 2022 13:27
Путина нужно исключить из G20, - кандидат в премьеры Великобритании Фото: кандидат на пост британского премьера Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны G20 должны запретить президенту России Владимиру Путину посещать свои встречи до тех пор, пока Москва не остановит войну в Украине.

Об этом заявил Риши Сунак, один из кандидатов на пост британского премьера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши партнеры и союзники по G20 несут коллективную ответственность за то, что делает Путин. Он же несет ответственность за то, что детей убивают в их кроватях, пока они спят", — заявил Сунак.

Кандидат в премьеры также призвал страны G20 отправить Путину четкий сигнал о том, что у него нет места за столом переговоров до тех пор, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью ВВС заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать Путин.

Добавим, до этого стало известно, что президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Однако до этого в Кремле делали различные противоречивые заявления. Сначала помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что глава Кремля намерен принять участие в саммите G20.

После чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите, заявив, что решится этот вопрос "в нужное время".

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