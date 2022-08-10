"Зерновой коридор". В порт "Черноморск" прибыло еще одно судно под загрузку

В порт "Черноморск" в Одесской области сегодня, 10 августа, зашло второе судно под загрузку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины .

Напомним, за девять дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло 12 судов. Они экспортировали более 370 тысяч тонн аграрной продукции в 7 стран мира.

6 августа в порт "Черноморск" впервые зашло судно под загрузку.

Кроме того, совместный координационный центр согласовал выход двух судов из Черноморска 9 августа. Они смогут доставить более 70 тысяч тонн продовольствия.

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