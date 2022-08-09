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Из Черноморска 9 августа выйдут два судна с украинским продовольствием: куда отправятся

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Киев, Вторник 09 августа 2022 03:24
Из Черноморска 9 августа выйдут два судна с украинским продовольствием: куда отправятся Фото: 9 августа из Черноморска выйдет два судна с украинским продовольствием (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совместный координационный центр при ООН согласован выход двух судов из Черноморска Одесской области 9 августа в рамках зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу совместного координационного центра при ООН.

Суда смогут доставить более 70 тысяч тонн продовольствия. Судно MV OCEAN LION должно доставить 64,7 тысячи тонн кукурузы в Инчхон, Южная Корея. Второе судно, MV RAHMI YAGCI, перевезет около 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Стамбул, Турция.

Ранее сообщалось, что 8 августа Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов еще двух судов с продовольствием.

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