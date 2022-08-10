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Сколько агропродукции уже экспортировала Украина "зерновым коридором": в АМПУ дали ответ

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Среда 10 августа 2022 04:45
Сколько агропродукции уже экспортировала Украина "зерновым коридором": в АМПУ дали ответ Фото: Украина экспортировала "зерновым коридором" 370 тысяч тонн агропродукции (facebook.com/uspa.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

За девять дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло 12 судов. Ими экспортировали более 370 тысяч тонн аграрной продукции в 7 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Администрации морских портов Украины.

Там также отметили, что в то же время одно судно зашло в порт "Черноморск" под погрузку.

"Планомерно двигаемся к намеченному амбициозному плану - перевалке 3 и более миллионов тонн продовольствия в месяц через порты Одессы", - указал руководитель АМПУ Алексей Востриков.

В Администрации морских портов Украины добавили, что надеются, и далее, "на ритмичную и эффективную работу" благодаря сотрудничеству с партнерами из ООН и Турции.

Напомним, утром 8 августа из Черноморского морского порта вышли два суда с продовольствием.

Как известно, экспорт украинского зерна проходит согласно с "зерновым соглашением", заключенным между Украиной, Россией, Турцией и ООН.

Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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