"Зерновой коридор". Костин поручил реагировать на любые коррупционные схемы при экспорте зерна

Отмечается, что генеральный прокурор Андрей Костин провел совещание с руководителями Одесской областной прокуратуры, Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и правоохранительных органов.

Среди приоритетов для правоохранителей региона Костин выделил:

разоблачения государственных предателей и пособников россиян,

контрдиверсионные меры,

противодействие преступлениям против основ национальной безопасности.

"Одним из ключевых направлений Андрей Костин назвал обеспечение работы "зернового коридора". Оперативное реагирование и пресечение всех возможных коррупционных схем при транспортировке и экспорте сельскохозяйственной продукции - важная задача", - сказано в сообщении.

Генпрокурор также отметил, что прокуроры должны реагировать на все факты незаконного использования средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство жилья для вынужденных переселенцев и социальные выплаты для них.

"Недопустимым является хищение гуманитарной помощи, которую украинцы и международное сообщество собирают для Вооруженных сил и тех, кто больше всего пострадал от агрессии", - сказал Костин.