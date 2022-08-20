"Зерновой коридор". Костин поручил реагировать на любые коррупционные схемы при экспорте зерна

Одним из ключевых направлений работы правоохранителей в Одесской области является обеспечение работы "зернового коридора". Они должны реагировать и пресекать все возможные коррупционные схемы при экспорте продовольствия.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отмечается, что генеральный прокурор Андрей Костин провел совещание с руководителями Одесской областной прокуратуры, Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и правоохранительных органов.
Среди приоритетов для правоохранителей региона Костин выделил:
"Одним из ключевых направлений Андрей Костин назвал обеспечение работы "зернового коридора". Оперативное реагирование и пресечение всех возможных коррупционных схем при транспортировке и экспорте сельскохозяйственной продукции - важная задача", - сказано в сообщении.
Генпрокурор также отметил, что прокуроры должны реагировать на все факты незаконного использования средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство жилья для вынужденных переселенцев и социальные выплаты для них.
"Недопустимым является хищение гуманитарной помощи, которую украинцы и международное сообщество собирают для Вооруженных сил и тех, кто больше всего пострадал от агрессии", - сказал Костин.
Напомним, из украинских портов вышли 27 судов с начала работы "зернового коридора". На борту кораблей совокупно находится 670 тысяч тонн агропродукции.
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