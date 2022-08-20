"Зерновий коридор". Костін доручив реагувати на будь-які корупційні схеми при експорті зерна

Одним з ключових напрямів роботи правоохоронців в Одеській області є забезпечення роботи "зернового коридору". Вони мають реагувати та припиняти усі можливі корупційні схеми при експорті продовольства.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Зазначається, що генеральний прокурор Андрій Костін провів нараду з керівниками Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів.
Серед пріоритетів для правоохоронців регіону Костін виділив:
" Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання", - сказано в повідомленні.
Генпрокурор також зазначив, що прокурори мають реагувати на всі факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла для вимушених переселенців та соціальні виплати для них.
"Неприпустимим є розкрадання гуманітарної допомоги, яку українці і міжнародна спільнота збирають для Збройних сил і тих, хто найбільше постраждав від агресії", - сказав Костін.
Нагадаємо, з українських портів вийшли 27 суден від початку роботи "зернового коридору". На борту кораблів сукупно знаходиться 670 тисяч тонн агропродукції.
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