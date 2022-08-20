"Зерновий коридор". Костін доручив реагувати на будь-які корупційні схеми при експорті зерна

Зазначається, що генеральний прокурор Андрій Костін провів нараду з керівниками Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів.

Серед пріоритетів для правоохоронців регіону Костін виділив:

викриття державних зрадників та пособників росіян,

контрдиверсійні заходи,

протидію злочинам проти основ національної безпеки.

" Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання", - сказано в повідомленні.

Генпрокурор також зазначив, що прокурори мають реагувати на всі факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла для вимушених переселенців та соціальні виплати для них.

"Неприпустимим є розкрадання гуманітарної допомоги, яку українці і міжнародна спільнота збирають для Збройних сил і тих, хто найбільше постраждав від агресії", - сказав Костін.