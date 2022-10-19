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"Зерновий коридор": ще шість суден вийшли з одеських портів до країн Азії та Європи

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Одеська область, Середа 19 жовтня 2022 11:06
"Зерновий коридор": ще шість суден вийшли з одеських портів до країн Азії та Європи Фото: з одеських портів вийшло ще шість суден з продовольством (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 19 жовтня, з одеських портів вийшли ще шість суден з 86,7 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Повідомляється, що з Одеського порту вийшов балкер KEMAL KURU, із Чорноморська - ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а з порту "Південний" - балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.

Шість суден перевезуть 86,7 тисяч тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з продовольством, 1 серпня, було експортовано 7,9 млн тонн продовольства.

Всього з українських портів вийшли 360 суден із українською агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Туреччина пропонує продовжити "зернову ініціативу" на більш тривалий термін - 6 місяців або рік.

Зазначимо, що "зерновий коридор" для експорту українського продовольства розпочав роботу в серпні, Тепер сторони мають продовжити угоду, яка діє до 22 листопада.

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