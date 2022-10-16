Роботу "зернового коридору" продовжать після 22 листопада
Угоду щодо експорту українського продовольства, термін дії якої визначався до 22 листопада, продовжать і надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
Сьогодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів переговори з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі у Стамбулі щодо реалізація "зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада.
"Сторони-учасники "Ініціативи" - ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що з початку дії "зернового коридору" було експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.
При цьому 13 жовтня представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що країна може вийти з зернової угоди, якщо не будуть виконані її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ не дати РФ продовжувати свій шантаж.
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