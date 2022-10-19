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"Зерновой коридор": еще шесть судов вышли из одесских портов в страны Азии и Европы

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Одесская область, Среда 19 октября 2022 11:06
"Зерновой коридор": еще шесть судов вышли из одесских портов в страны Азии и Европы Фото: из одесских портов вышли еще шесть судов с продовольствием (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 19 октября, из одесских портов вышли еще шесть судов с 86,7 тысяч тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Сообщается, что из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска - ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта "Южный" - балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.

Шесть судов перевезут 86,7 тысячи тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

С момента выхода первого судна с продовольствием, 1 августа, было экспортировано 7,9 млн тонн продовольствия.

Всего из украинских портов вышли 360 судов с украинской агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Турция предлагает продлить "зерновую инициативу" на более длительный срок - 6 месяцев или год.

Отметим, что "зерновой коридор" для экспорта украинского продовольствия начал работу в августе. Теперь стороны должны продлить соглашение, которое действует до 22 ноября.

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Одесса продовольственный кризис МИУ
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